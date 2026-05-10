В Орске родственники погибшей от взрыва работницы требуют с завода 12 млн рублей

Ленинским районным судом Орска Оренбургской области принято к производству исковое заявление о компенсации морального вреда родственникам сотрудницы, погибшей на производстве. Об этом суд сообщает на своем официальном сайте.

В мае прошлого года на одном из крупнейших предприятий города в результате нарушения технологического процесса произошел неконтролируемый взрыв. Сотрудница завода — мать троих детей (двое из которых несовершеннолетние) — получила термический ожог 80% тела и вскоре скончалась.

Иск в интересах детей и матери пострадавшей предъявлен к работодателю, поскольку именно он не обеспечил безопасные условия для работы сотрудницы. В пользу каждого истца заявлена денежная компенсация морального вреда в размере 3 млн руб. Общая сумма исковых требований составляет 12 млн руб. Судебное заседание назначено на 20 мая 2026 года.

Взрыв произошел 5 мая прошлого года в Орске на заводе «Синтезспирт». Предварительно, причиной возгорания на предприятии стало нарушение правил устройства и эксплуатации газового оборудования. К прибытию пожарных расчетов пламя успело распространиться на 200 квадратных метров. Следствие установило многочисленные нарушения требований охраны труда и определило лиц, их допустивших: главного технолога, начальника цеха и его заместителя.

