В Орске скончалась пострадавшая на пожаре на заводе «Синтезспирт»

Женщина 1982 года рождения, которая ранее пострадала в результате пожара на заводе «Синтезспирт» в Орске, скончалась. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Пожар на заводе «Синтезспирт» произошел в Орске вечером в понедельник, 5 мая. Огонь охватил площадь 200 кв. м.

Открытое горение удалось ликвидировать, пожар потушили к 20:39 (MSK+1). С огнем боролись 39 специалистов МЧС России и 11 единиц техники.

Предположительной причиной пожара на заводе стало нарушение правил устройства и эксплуатации газового оборудования.

Георгий Портнов