На площадке УАЗа завершается строительство новой прессовой линии

В рамном корпусе Ульяновского автомобильного завода завершается подготовка фундамента шестого пресса с усилием 2500 тонн-сил, — сообщает УАЗ в своем официальном Telegram-канале.

Пресс займет место в первом пролете. В мае запланирована заливка плиты пола одновременно с завершением работ во втором пролете. Во второй половине года в корпусе будет размещен еще один новый кран грузоподъемностью 50 тонн для перемещения штамповой оснастки.

Пять прессов для штамповки деталей пикапов Sollers, а в перспективе — и для автомобилей УАЗ, уже проходят тестовые испытания.

В пресс-службе УАЗа отмечают, что скоро линия выйдет на полную мощность.

Проект реализуется при поддержке Фонда развития промышленности.

Ранее «Ъ-Волга» сообщал, что в мае 2025 года на Ульяновском автомобильном заводе начались работы по строительству новой прессовой линии. Тогда было заявлено, что в модернизацию будет вложено 1,1 млрд руб., из которых 800 млн руб. привлекут в виде займа из Фонда развития промышленности. На линии будут штамповать детали кузова для автомобилей Sollers — пикапов и будущего внедорожника, а также модельного ряда УАЗ.

Позднее, в январе этого года, по итогам своего визита на ульяновский автозавод губернатор Ульяновской области Алексей Русских сообщил, что «в ближайшие два года ПАО “Соллерс” планирует вложить в развитие УАЗа более 12 млрд руб.». По его словам, в течение 2026-2027 годов планируется запустить производство компонентов систем безопасности, прессовую линию по штамповке кузовов, производство автомобильных сидений, производство нового внедорожника Sollers S9, окрасочный комплекс, участки сварки деталей для линейки пикапов и внедорожников Sollers. В компании называют проект одним из самых масштабных за последние десятилетия и отмечают, что при поддержке ФРП УАЗ идет «к полной локализации кузовов для всей линейки Sollers».

Андрей Васильев