В центре Петербурга вертолет Ми-8 сдул детскую коляску в канал

В центре Санкт-Петербурга вертолет Ми-8 во время посадки сдул детскую коляску в Кронверкский пролив, окружающий Петропавловскую крепость. Образованный винтом напор воздуха был настолько сильным, что также повредил березу, сообщает 78.ru.

По информации издания, ЧП произошло на Заячьем острове вечером 9 мая. Потоком воздуха коляску унесло с берега, попытавшаяся поймать ее женщина едва не упала в воду. Ребенок не пострадал — непосредственно перед происшествием его взял на руки отец.

78.ru указывает, что утонувшую коляску хотел поднять из воды капитан проплывавшего мимо катера, но судно в итоге село на мель. По информации издания, вертолет принадлежит авиакомпании «Балтийские авиалинии» и используется для прогулочных рейсов. Возле Петропавловской крепости находится его посадочная площадка.

«Росбалт» сообщает, что «правоохранители уже заинтересовались этой историей и проведут проверку законности посадки вертолета, а также оценят ущерб».