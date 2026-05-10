Деревообрабатывающее предприятие загорелось в Свердловской области

В Дегтярске Свердловской области произошел пожар на территории деревообрабатывающего предприятия. Возгорание локализовано на площади 4 тыс. кв. м.

В МЧС сообщили ТАСС, что ЧП произошло по адресу: Объездная дорога, 6Б. В ведомстве уточнили, что «происходит горение двух складских и бытового зданий, двух зданий автосервисов и готовой продукции, складированной на открытой территории».

На месте работают 50 человек и 18 единиц техники. Данные о пострадавших не поступали.