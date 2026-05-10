Благоустройство проспекта в курском Курчатове подешевело на торгах почти на 20 млн

Подряд на благоустройство пешеходной зоны на проспекте Коммунистическом в Курчатове Курской области получило местное ООО «Кронверк». Компания снизила начальную стоимость контракта в 95,5 млн руб. на 18,3% — до 78 млн руб. Заключенный контракт опубликован на портале госзакупок.

В аукционе приняли участие еще четыре неназванных претендента, которые предлагали выполнить работы за 95,5–78,5 млн руб.

По данным Rusprofile, ООО «Кронверк» было зарегистрировано в Курском районе Курской области в сентябре 2021 года. Основной вид деятельности — строительство автодорог и автомагистралей. Уставный капитал — 15 тыс. руб. Единственный владелец и генеральный директор — Сергей Егиян. 2025 год компания закончила с выручкой 200 млн руб. и чистой прибылью 57 млн руб. Годом ранее показатели равнялись 139 млн и 24 млн руб. соответственно. С конца 2021 года общество выиграло 73 госконтракта на 535 млн руб. в сумме. Крупнейший заказчик — МКУ «Управление городского хозяйства Курчатова» (36 закупок на 388 млн руб.). Это же учреждение было заказчиком на торгах на обустройство пешеходной зоны на проспекте Коммунистическом.

Согласно проектной документации, зона для благоустройства располагается вдоль проспекта на 700 м при средней ширине от 15 до 40 м. Подрядчику необходимо обустроить покрытия пешеходных зон и площадок отдыха (4 тыс. кв. м) с использованием тротуарной плитки и декоративных материалов, а также велосипедные дорожки (1,8 тыс. кв. м).

Кроме того, на благоустраиваемой территории появятся малые архитектурные формы: скамейки, урны, беседки, вазоны, декоративные композиции, а также художественные объекты — стела, световые арки, арт-объекты «Мирный атом» и «Арка света». Проектом предусмотрена полная замена систем наружного освещения с установкой современных светильников, декоративных опор и архитектурной подсветки. Протяженность новых сетей освещения составит 710 м. Также должна быть оборудована детская игровая площадка площадью около 276 кв. м.

Работы нужно выполнить до 15 октября 2026 года. Гарантия на них составит три года.

На этой неделе «Ъ-Черноземье» сообщал, что контракт на второй этап благоустройства улицы Московской, переулка Московского и прилегающих территорий в Чаплыгине Липецкой области получило местное ООО «Инифинити групп». Соглашение заключили по цене 59,5 млн руб. после того, как победитель аукциона с предложением 59,2 млн руб. уклонился от этого.

Алина Морозова