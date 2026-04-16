В центре курского Курчатова благоустроят пешеходную зону за 95,5 млн рублей

МКУ «Управление городского хозяйства Курчатова» объявило электронный аукцион на благоустройство пешеходной зоны на проспекте Коммунистическом. Начальная цена контракта составляет 95,5 млн руб. Информация размещена на портале госзакупок.

Согласно проектной документации, зона для благоустройства располагается вдоль проспекта на 700 м при средней ширине территории от 15 до 40 м. Общая площадь благоустройства составит около 18 га, из которых не менее 35% займут озелененные территории — цветники, клумбы и посадки древесно-кустарниковой растительности. Подрядчику предстоит обустроить покрытия пешеходных зон и площадок отдыха (4 тыс. кв. м) с использованием тротуарной плитки и декоративных материалов, а также велосипедные дорожки (1,8 тыс. кв. м).

На территории появятся малые архитектурные формы: скамейки, урны, беседки, вазоны, декоративные композиции, а также художественные объекты — стела, световые арки, арт-объекты «Мирный атом» и «Арка света». Проектом предусмотрена полная замена систем наружного освещения с установкой современных светильников, декоративных опор и архитектурной подсветки. Протяженность новых сетей освещения составит 710 м. Также будет оборудована детская игровая площадка площадью около 276 кв. м с современными игровыми и спортивными конструкциями и безопасным покрытием.

Источник финансирования — бюджет города Курчатова. Срок выполнения работ — с даты заключения контракта до 15 октября 2026 года. Гарантийный срок составит три года. Заявки принимаются до 23 апреля, итоги планируется подвести 27 апреля.

На этой неделе «Ъ-Черноземье» писал, что контракт на благоустройство природного парка в Губкине по проекту «Бионика», победившему в конкурсе Минстроя РФ, подписали с белгородским ООО «Белмаг». Стоимость соглашения составила 198 млн руб. при начальной цене контракта 262,6 млн руб.

Ульяна Ларионова