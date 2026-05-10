Россия добьется победы по итогам военной операции на Украине, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Это наша война. И мы ее выиграем», — сказал он автору ИС «Вести» Павлу Зарубину.

В том же интервью, комментируя встречи руководства Армении с европейскими политиками, господин Песков отметил, что конфликт России и Украины не является «войной Армении». Он пояснил, что «во время международных саммитов здороваются все», Москва не видит в этом ничего предосудительного. В то же время представитель Кремля отметил, что Москва не понимает, почему премьер-министр Армении Никол Пашинян «не сбалансировал» антироссийские заявления президента Украины Владимира Зеленского в Ереване.