Fars: сухогруз под флагом США получил повреждения у берегов Катара

Недалеко от побережья Катара по сухогрузу был нанесен удар «неопознанным снарядом». Об этом сообщил Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO). По данным источников Fars, судно ходит под американским флагом и принадлежит США.

Как отмечается в сообщении британского ведомства, инцидент произошел в 23 морских милях (42,6 км) к северо-востоку от Дохи. Из-за удара на судне начался небольшой пожар, который быстро потушили. Никто на судне не пострадал, также не зафиксировано воздействия на окружающую среду.