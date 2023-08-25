Дмитрию Артюхову подобрали компанию

Президент России Владимир Путин предложил на пост губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) действующего главу региона Дмитрия Артюхова и депутатов окружного парламента Александра Голубенко и Максима Лазарева. Эксперты прогнозируют победу господина Артюхова, отмечая его крепкие позиции в преодолении различных вызовов.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов будет бороться за пост главы региона с двумя депутатами

Фото: Наталья Горшкова, Коммерсантъ Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов будет бороться за пост главы региона с двумя депутатами

Фото: Наталья Горшкова, Коммерсантъ

В четверг, 24 августа, президент РФ Владимир Путин внес в законодательное собрание ЯНАО трех кандидатов на пост главы региона. В их числе губернатор Дмитрий Артюхов («Единая Россия»), депутаты окружного парламента Александр Голубенко (ЛДПР) и Максим Лазарев («Справедливая Россия — Патриоты — За правду»). Региональный парламент выберет главу ЯНАО 10 сентября. Избранным считается тот, за кого проголосует большинство от установленного числа депутатов.

Господин Артюхов был утвержден губернатором ЯНАО в 2018 году, сменив на посту Дмитрия Кобылкина, который управлял округом с 2010 года. Господин Кобылкин тогда возглавил Министерство природных ресурсов и экологии РФ.

Господин Артюхов работал в аппарате губернатора ЯНАО с 2010 года: был помощником главы региона, заместителем губернатора. Когда его избрали главой округа, он стал на тот момент самым молодым губернатором России (30 лет).

О своем желании остаться на посту губернатора на новый срок господин Артюхов рассказал Владимиру Путину в апреле в ходе рабочей встречи. Президент поддержал его решение и пожелал удачи.

Сейчас господин Артюхов находится в традиционном автопробеге на Lada X-Ray по Ямалу: 13 августа выехал из Салехарда, а 25 августа планирует завершить поездку в Ноябрьске. В ходе автопробега он должен проехать 1,5 тыс. км, посещая города по пути. За время поездки губернатор уже оценил ход дорожных работ на трассах и внутри муниципалитетов, строительство жилья, соцобъектов, благоустройство общественных территорий, провел открытые встречи с жителями городов и поселков, участниками СВО и их семьями.

Другие кандидаты в губернаторы известны по своей депутатской деятельности. Александр Голубенко в 2014 году представлял интересы ЛДПР в гордуме Ноябрьска, в 2015 году избран депутатом заксобрания ЯНАО, в 2020 году переизбран. В 2018 году господин Голубенко уже был одним из кандидатов на должность губернатора ЯНАО.

Максим Лазарев с 2010 года избирается депутатом заксобрания Ямала (сначала от ЛДПР, затем от партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду»).

Политологи предсказывают, что депутаты ямальского парламента выберут губернатором Дмитрия Артюхова. Политолог Александр Безделов считает, что он смог преодолеть последствия таких кризисов, влиявших на нефтегазовую отрасль ЯНАО, как пандемия коронавирусной инфекции, начало специальной военной операции России на Украине, ухудшение внешнеэкономической ситуации, которая привела к снижению добычи углеводородов и отправки газа на экспорт.

«При всех вызовах, которые испытывал регион в течение нескольких лет, Артюхов смог достичь экономической и политической стабильности. Он является крепким губернатором, который ставится в пример другим, несмотря на свою молодость, как руководитель экономически, политически и социально стабильного региона»,— подчеркнул политолог.

По словам господина Безделова, депутаты Александр Голубенко и Максим Лазарев, предложенные главой государства,— технические кандидаты. Он отметил, что список президента отражает положение партий в регионе. «ЛДПР — вторая партия в ЯНАО. Она имеет большое количество депутатов в муниципальных образованиях округа и занимает вторые строчки на выборах по количеству голосов избирателей. Для КПРФ отсутствие их кандидата в списке довольно ощутимо, фактически это знак того, что позиции партии в регионе ослабли»,— заявил господин Безделов.

Василий Алексеев