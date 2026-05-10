Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

Минобороны: ВС РФ соблюдали перемирие и отвечали зеркально на атаки ВСУ

За время перемирия, объявленного ВС РФ в зоне СВО по случаю Дня Победы в Великой Отечественной войне, российские войска не наносили удары авиацией, артиллерией и ударными БПЛА по позициям ВСУ. Об этом заявили в российском Минобороны.

В ведомстве подчеркнули, что украинские войска, напротив, наносили удары беспилотниками и артиллерией, в том числе по гражданским объектам в Белгородской, Курской, Ростовской областях и других регионах. Всего в зоне СВО ВС РФ зафиксировали 16 071 случай атак, которые квалифицировали как нарушение режима прекращения огня со стороны ВСУ.

Минобороны РФ подчеркнуло, что российские подразделения «зеркально реагировали на нарушения перемирия».

Новости компаний Все