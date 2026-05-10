Минобороны: ВС РФ соблюдали перемирие и отвечали зеркально на атаки ВСУ

За время перемирия, объявленного ВС РФ в зоне СВО по случаю Дня Победы в Великой Отечественной войне, российские войска не наносили удары авиацией, артиллерией и ударными БПЛА по позициям ВСУ. Об этом заявили в российском Минобороны.

В ведомстве подчеркнули, что украинские войска, напротив, наносили удары беспилотниками и артиллерией, в том числе по гражданским объектам в Белгородской, Курской, Ростовской областях и других регионах. Всего в зоне СВО ВС РФ зафиксировали 16 071 случай атак, которые квалифицировали как нарушение режима прекращения огня со стороны ВСУ.

Минобороны РФ подчеркнуло, что российские подразделения «зеркально реагировали на нарушения перемирия».