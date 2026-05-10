Уральский полпред Артем Жога провел мотопробег в честь Дня Победы

Первый мотопробег 2026 года, посвященный трудовому подвигу Урала в годы Великой Отечественной войны, прошел в Екатеринбурге и Ирбите, несмотря на непогоду, сообщил уральский полпред Артем Жога.

Участники возложили цветы к памятнику разведчикам-мотоциклистам в Екатеринбурге, подразделение которых входило в Уральский добровольческий танковый корпус, сформированный на средства жителей.

Уральский добровольческий танковый корпус был создан во время Великой Отечественной войны в 1943 году по инициативе жителей Свердловской, Челябинской и Молотовской (ныне Пермский край) областей. Корпус насчитывал 9660 человек. За два года войны бойцы УДТК прошли 5,5 тыс. км, из них 2 тыс. км — с боями. Первый бой УДТК принял 27 июля 1943 года во время Курской битвы. После боя УДТК получил звание гвардейского и стал именоваться 10-м гвардейским Уральским добровольческим танковым корпусом.

В Ирбите, где в 1941 году разместили эвакуированное производство мотоциклов, участники пробега почтили память у Вечного огня. «В период Великой Отечественной войны ирбитчане выпустили более семи тысяч единиц М-72, которые были незаменимы на фронте. Город по праву носит титул мотоциклетной столицы и Родины мотоцикла "Урал"»,— сообщил Артем Жога.

Господин Жога напомнил, что в годы войны предприятие в Ирбите поставляло бронестекло для самолетов Ил, Як, Ла и танков. Производство было развернуто после эвакуации нескольких заводов, основным из них было предприятие из Донецкой области.