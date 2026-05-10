Умерла Бетти Бродерик, чью историю убийства бывшего мужа экранизировали

Американка Бетти Бродерик скончалась в тюрьме в возрасте 78 лет, сообщили NBC News в департаменте исправительных учреждений Калифорнии. Убийство женщиной в 1989 году бывшего мужа и его новой жены стало темой для нескольких фильмов и книг.

Согласно предварительному медицинскому заключению, смерть произошла по естественным причинам. Официальное обследование проведет коронер округа Сан-Бернардино.

В 1991 году Бетти Бродерик признали виновной в убийстве экс-супруга, 44-летнего Дэниела Бродерика III, и его новой жены, 28-летней Линды Колкены Бродерик. Суд присяжных приговорил ее к 32 годам тюремного заключения.

Бетти вышла замуж за Дэниела Бродерика в 1969 году. В 1980-х мужчина завел роман с Линдой Колкеной, в 1985 году подал на развод. После четырех лет разбирательств суд присудил опеку над детьми их отцу, мать получила право посещать детей. В 1989 году женщина, воспользовавшись ключом дочери, пробралась в спальню бывшего мужа и застрелила его с новой женой в постели.

На суде Бетти Бродерик признала вину. Она заявила, что на убийство ее толкнули тяжелый развод и спор об опеке над детьми. В 2010 году на слушании об условно-досрочном освобождении двое из четырех детей Бетти и Дэниела Бродериков попросили оставить мать в тюрьме. В 2017 году ей во второй раз отказали в освобождении.

История Бетти Бродерик была несколько раз экранизирована. В 1992 году вышли фильмы «Обиженная женщина» и «Ее последняя ярость». Делу Бетти Бродерик также посвящен второй сезон сериала «Грязный Джон», вышедший в 2020-м.