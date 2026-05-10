Глава СКР поручил доложить о расследовании нападения собаки на ребенка в Оренбуржье

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по Оренбургской области Вячеславу Зудерману представить доклад о ходе расследования уголовного дела о нападении собаки на ребенка в Оренбургской области, сообщил Информационный центр СКР.

Ранее, 7 и 8 мая, о нападении собаки на 10-летнего ребенка около торгового центра «Европейский» в Орске сообщалось в соцсетях и СМИ региона. Мальчик со своим другом выходил из магазина и, увидев собак, побежал. Одна из них догнала его и укусила за ногу, оставив глубокую рану. В травмпункте рану зашили, мальчику предстоит курс прививок от бешенства. По словам родителей мальчика, в травмпункте отмечали, что подобные обращения с укусами из этого района города поступают регулярно.

Александр Бастрыкин обратил внимание на то, что «проблема агрессивных бродячих собак компетентными органами не решается».

По факту нападения собаки на ребенка региональное СУ СКР возбудило уголовное дело о халатности должностных лиц (ч. 1 ст. 293 УК РФ, до года исправительных работ или арест до трех месяцев).

Ранее глава СКР уже неоднократно обращал внимание на неблагополучную ситуацию с отловом собак в Оренбургской области. Самый страшный случай произошел в Оренбурге 16 апреля 2023 года возле гаражного кооператива: стая бездомных собак напала на восьмилетнего мальчика, который от полученных ран скончался. 23 мая 2025 года Центральный районный суд Оренбурга признал бывшего начальника управления ЖКХ администрации города Анатолия Байкарова виновным в халатности, которая привела к гибели ребенка от нападения собак. Следствие установило, что трагедия произошла из-за ненадлежащего исполнения чиновником своих обязанностей по контролю за популяцией бездомных животных, он не принял мер, которые позволили бы увеличить финансирование мероприятий по отлову бродячих собак. Суд приговорил экс-чиновника к двум годам лишения свободы, наказание было заменено на два года принудительных работ с удержанием 10% заработной платы в доход государства.

