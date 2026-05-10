Итальянский производитель просекко подал иск к «Мысхако» на 191 млн рублей

Итальянский производитель просекко Ruggeri & C подал в суд Москвы иск к кубанскому производителю вина «Мысхако» и столичному продавцу алкоголя «Рисэ». Истец просит взыскать с ответчиков 191 млн руб.

Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на судебные документы.

Просекко — сухое игристое вино, производимое в девяти провинциях Италии в областях Фриули-Венеция-Джулия и Венеция. Производится из винограда сорта Глера с допустимым добавлением сортов Вердизо, Перера и Бьянкетта. В отличие от французского шампанского, производится методом Шарма, при котором вторичная ферментация происходит в резервуарах из нержавеющей стали в течение короткого времени, а не в бутылках.

Суть претензий итальянской компании пока не ясна, указывает агентство. Согласно материалам, госпошлину за подачу заявления заплатила структура крупнейшего российского дистрибьютора алкоголя Simple Group — ООО «Компания Симпл».

На сайте Ruggeri & C указано, что эта винодельня является одним из основателей производства просекко.