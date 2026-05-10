В Ормузском проливе застряли около 100 гонконгских судов

Порядка сотни связанных с Гонконгом судов застряли в Ормузском проливе. Об этом сообщил глава Гонконгской ассоциации судовладельцев Ричард Хекст изданию South China Morning Post.

По словам господина Хекста, несмотря на прекращение огня между США и Ираном, использование Ормузского пролива остается рискованным — по проходящему через водный коридор судну могут открыть огонь. В проливе сейчас находится около 100 судов, которые либо зарегистрированы в Гонконге, либо находятся в собственности или под управлением гонконгских компаний, рассказал глава ассоциации судовладельцев.

«Итак, речь идет о 100 судах, и если учесть, что на каждом из них находится примерно по 23 моряка, то получится, что 2,3 тыс. моряков застряли на гонконгских судах», — отметил Ричард Хекст. Он подчеркнул, что сейчас приоритетная задача отрасли — обеспечить экипажи продовольствием, питьевой водой и необходимой психологической поддержкой. Несколько судов получили повреждения из-за боевых действий, добавил глава ассоциации.