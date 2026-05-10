Глава Удмуртии провел встречу с гендиректором ИЭМЗ «Купол»

Глава Удмуртии Александр Бречалов обсудил диверсификацию оборонных предприятий в сторону гражданского производства на встрече с генеральным директором ИЭМЗ «Купол» Фанилом Зиятдиновым. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства региона.

29% продукции промпредприятий Удмуртии — это изделия гражданского и двойного назначения, сказал глава республики. Руководителям оборонных предприятий поставлена задача наращивать выпуск гражданской продукции и диверсифицировать производство ОПК.

«Ижевск советского времени был одним из центров станкостроения. И сегодня “Купол” возрождает традиции удмуртских машиностроителей. Ваше дочернее предприятие “Купол-ПРО” набирает обороты. Разрабатывает, производит, ремонтирует, модернизирует и обслуживает металлообрабатывающее оборудование и станки с ЧПУ»,— сказал Александр Бречалов.

По словам Фанила Зиятдинова, в планах компании сделать Ижевск федеральным центром по производству металлообрабатывающего оборудования. «“Купол” системно занимается диверсификацией <...> Сегодня под эгидой завода создано новое российское станкостроительное предприятие полного цикла»,— добавил гендиректор ИЭМЗ.

В октябре 2025 года «Ъ-Удмуртия» писал, что доля гражданской продукции предприятий ОПК в регионе составляет 22%. К 2030-му показатель должен достичь 50%.