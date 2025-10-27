Уверенный замедленный рост

Объем валового регионального продукта (ВРП) Удмуртии в 2025 году прогнозируется на отметке 1,56 трлн руб. Рост год к году 5,6%, что на 3 процентных пункта меньше, чем в сравнении 2024-го с 2023-м. В минэкономики динамику связали со снижением инфляционного давления. Эксперты призвали «не драматизировать» замедление темпов роста ВРП, но отметили, что «два кита» экономики Удмуртии находятся уже не в лучшем положении: оборонка загружена на 80-90% (рост обработки год к году 17,1%), а добыча адаптируется к падению цен на «черное золото». Для дальнейшего роста экономики, считают собеседники, нужны инвестиции, привлечению которых мешает ключевая ставка ЦБ в 16,5%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Переверзев, Коммерсантъ Фото: Евгений Переверзев, Коммерсантъ

Минэкономики Удмуртии прогнозирует, что объем валового регионального продукта (ВРП) в 2025 году составит 1,56 трлн руб. Это на 5,6% больше, чем в 2024-м, рассказали «Ъ-Удмуртия» в ведомстве. Основным драйвером роста показателя является региональный промышленный комплекс (РПК). Отметим, что росту промышленности во многом способствует гособоронзаказ. На РПК приходится 48,6% ВРП, примерно половина от этого (25,3%) — отрасль добычи полезных ископаемых. В ведомстве добавили, что существенный вклад в динамику ВРП также вносят следующие направления: сельское хозяйство, логистика и IT-сектор.

«Одним из важнейших аспектов (роста ВРП.— “Ъ-Удмуртия”) является реализация предприятиями инвестпроектов, направленных на выпуск гражданской продукции, в том числе импортозамещающей»,— рассказала «Ъ-Удмуртия» министр экономики Удмуртии Анна Слугина. Это производство комплектующих для нефтегазовой отрасли, импортозамещающих климатических систем, станочного оборудования и др. По последним данным, доля гражданской продукции предприятий ОПК в регионе составляет 22% (к 2030-му показатель должен достичь 50%).

Для сравнения, в 2024 году объем ВРП оценочно составит почти 1,35 трлн руб. Это на 8,6% больше, чем в 2023-м. Замедление темпов роста ВРП относительно 2025-го в минэкономики связи со снижением инфляционного давления, что необходимо для «выхода на сбалансированные и устойчивые темпы роста в последующие годы».

Как следует из прогноза Минэкономразвития РФ до 2028 года (документ в распоряжении «Ъ-Удмуртия»), по приросту ВРП в 2025-м Родниковый край займет четвертое место среди регионов страны. Положительная динамика ВРП ожидается в 79 субъектах, в Чукотском автономном округе — на 20,8%. В федеральном ведомстве Удмуртию назвали регионом с ориентацией на военно-промышленный комплекс (ВПК), в котором темп роста выпуска продукции обрабатывающей промышленности в 2025-м ориентировочно составит 19,7%. На прогнозном горизонте 2026-2028 годов среднегодовой темп роста выпуска в «обработке» Удмуртии составит 8,7%.

Прогноз Минэкономразвития РФ подтверждается фактической статистикой за январь—август 2025-го: республика вошла в десятку субъектов по увеличению объемов промпроизводства с приростом 8,2% год к году (это на 7,4 процентного пункта больше, чем в среднем по РФ). Обрабатывающие отрасли Удмуртии за указанный период нарастили объемы на 17,1% (топ-2 в ПФО). В частности, производство компьютеров, электронных и оптических изделий выросла в 1,7 раза; автотранспорта, прицепов и полуприцепов — в 1,5 раза; готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования — в 1,2 раза.

По отдельным направлениям демонстрируется спад: важная для ВРП сфера добычи полезных ископаемых в январе—августе 2025-го сократилась на 4%. В региональном минэкономики динамику связали среди прочего с санкционными ограничениями, истощением и выработанностью крупных и высокопроизводительных месторождений, значительным ростом обводненности (доля воды в добываемой нефти.— ред.) разрабатываемых участков.

«В среднесрочной перспективе ожидается рост экономики (Удмуртии.— ред.) на уровне 3,5-4% ежегодно <...> Наибольший вклад в прирост ВРП в 2026-2028 годах будут вносить отрасли, обеспечивающие импортозамещение и формирование инновационной модели развития: обрабатывающие производства, сельское хозяйство, IT-сфера, строительный комплекс»,— добавила госпожа Слугина.

Проректор по стратегическим коммуникациям и развитию ИжГТУ, профессор кафедры «Экономика и управление организацией» Раиль Галиахметов рассказал, что негативные факторы, способные критично повлиять на динамику ВРП в ближайшей перспективе, отсутствуют. По словам эксперта, при завершении спецоперации удмуртские оборонные предприятия все равно будут получать госзаказ на горизонте двух-пяти лет. Важным фактором роста ВРП региона собеседник «Ъ-Удмуртия» назвал развитие экономической инфраструктуры и запуск новых предприятий, чему способствуют меры государственной поддержки, охватывающие и малые города.

Господин Галиахметов призвал «не драматизировать» замедление темпов роста ВРП. «Даже если будет 2,5% — это очень хороший показатель. Рост не может быть постоянным — в нарастающем темпе и геометрической прогрессии». Текущая динамика, добавил он, сигнализирует об отсутствии рецессии или спада экономики.

Правительству Удмуртии необходимо искать новые формы мотивации и кредитования местных предприятий, особенно в условиях высокой ключевой ставки ЦБ РФ (недавно была снижена до 16,5%.— ред.), считает проректор. «Самым серьезным драйвером развития экономики мог бы стать макроэкономический рычаг со стороны правительства РФ — существенное снижение банковского процента. Это позволит привлечь больше средств в другие отрасли экономики, не только оборонного назначения»,— добавил проректор ИжГТУ.

Вопрос о диверсификации деятельности предприятий, для которой требуются банковские средства, становится «острее» в контексте разговоров о завершении военного конфликта. При перераспределении ресурсов по различным направлениям, отметил эксперт, оборонные заводы «должны сохранить свое основное назначение».

«Она (продукция ОПК.— ред.) имеет высокий экспортный потенциал. Были годы, когда доходы от экспорта вооружения доходили почти до уровня некоторых сырьевых доходов <...> нужно сохранять специфику предприятий»,— резюмировал господин Галиахметов.

Экономист удмуртского филиала института экономики УрО РАН, замначальника отдела снабжения ижевского мотозавода «Аксион-Холдинг» Егор Богачев считает, что замедление темпов роста ВРП связано с загрузкой производственных мощностей регионального ОПК, близкой к 80-90%. «Дальнейшее развитие экономики связано с инвестициями, которые сейчас невозможны из-за высокой ключевой ставки. Это будет негативно сказываться на динамике ВРП»,— отметил эксперт.

Господин Богачев обратил внимание на «второго кита» удмуртской промышленности — добывающую отрасль, которая за счет высоких цен на нефть последние 25 лет обеспечивала значительный рост региональной экономики. Негативными факторами в добыче, способными повлиять на ВРП в дальнейшем, собеседник «Ъ-Удмуртия» назвал санкции, влияющие на поставки нефтепродуктов в другие страны, и снижение стоимости «черного золота» на международном рынке. В частности, за последние три года, с октября 2022-го по октябрь 2025-го, цена марки Brent снизилась на 29,8%, до $66,63.

«Скорее всего темпы роста ВРП (со временем.— ред.) вернутся к показателям 2022-го, до всплеска, связанного с гособоронзаказом. Тогда они были примерно на уровне 1%»,— резюмировал эксперт.

Евгений Щепелев, Полина Сичинава