В Новосибирском зоопарке родились полярные волчата

В середине апреля в семье полярных волков произошло пополнение — родились пятеро детенышей: два самца и три самки. Все малыши здоровы, рассказали в Новосибирском зоопарке им. Р. А. Шило.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

«Волчата активны, хорошо набирают вес, их развитие соответствует возрастным нормам»,— говорится в сообщении учреждения.

Полярный волк — подвид волка, приспособленный к жизни в условиях Арктики и тундры. Имеет белый с серебристым отливом окрас. Полярные волки живут стаями, которые обычно состоят из 7—25 особей.

Как писал «Ъ-Сибирь», Новосибирский зоопарк первым в стране получил потомство пальмовых циветт. Этот вид животных находится под угрозой исчезновения.

Михаил Кичанов