Новосибирский зоопарк первым в стране получил потомство пальмовых циветт

В Новосибирском зоопарке родились детеныши масковых пальмовых циветт. Это первое потомство этого вида в истории зоопарков России. Событие произошло 7 августа, сообщили в учреждении.

«Два первых месяца самка с малышами были недоступны для наблюдения»,— пояснила зоолог Кристина Антонова. Детенышей, которые весят почти 2 кг, перевели на взрослые корма: фрукты, особенно бананы, яблоки и виноград, а также овощи и мясо. Пол циветт будет определен в ходе последующих осмотров, отметили в зоопарке.

Масковые пальмовые циветты — млекопитающие из семейства виверровых, обитают в Юго-Восточной Азии. Взрослые особи имеют длину тела от 50 до 60 см, длина хвоста — от 40 до 50 см. Их вес составляет от 3 до 5 кг. Масковые пальмовые циветты всеядны. Этот вид животных находится под угрозой исчезновения.

Михаил Кичанов