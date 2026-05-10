На Сахалине нашли автомобиль с тремя трупами

В районе мыса Крильон на Сахалине обнаружили автомобиль, в котором находятся тела трех мертвых мужчин. Признаков насильственной смерти следователи не нашли, сообщила пресс-служба регионального управления СКР.

Ведомство опубликовало фотографию, на которой изображен поврежденный белый автомобиль. Он наполовину погружен в воду.

Организована доследственная проверка, назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки примут процессуальное решение, добавили в Следственном комитете.