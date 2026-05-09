В Москве отменили салют в честь Дня Победы

В Москве отменили салют в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Некоторые крупные российские СМИ распространили в своих соцсетях ссылку на трансляцию салюта, но вскоре эти посты были удалены.

«Уважаемые граждане, салют отменен по всей Москве», — объявил в громкоговоритель сотрудник полиции в «Лужниках», передает издание Msk1.ru. До этого на Большом Москворецком мосту сказали, что «салюта здесь не будет».

Официально о решении отменить салют в Москве не сообщалось. По традиции его запускают в 22:00. Он продолжается примерно 10 минут. Ранее в столице салюты на 9 мая не отменяли.

В материал были внесены правки после известий об отмене салюта в честь Дня Победы.