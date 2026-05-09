Ульяновское военное авиационное училище летчиков становится самостоятельным вузом

Недавно созданный ульяновский филиал Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков становится самостоятельным училищем. Распоряжение об этом (1029-р от 30 апреля 20256 г.) подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Официально об этом распоряжении нигде не сообщалось, однако оно размещено на правительственном портале официальных публикаций правовых актов.

Согласно документу, Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков имени Героя Советского Союза А. К. Серова предписано реорганизовать. Из него выделяется и образуется новое федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего образования — «Ульяновское высшее военное авиационное училище летчиков» (УВВАУЛ). Предельная штатная численность сотрудников УВВАУЛ (военнослужащие и лица гражданского персонала) должна будет составить 4635 человек.

Министерству обороны России предписано в четырехмесячный срок подготовить и утвердить устав ульяновского училища, до конца декабря завершить мероприятия по реорганизации и до конца октября закрепить за УВВАУЛ комплекс недвижимости (зданий и земельных участков).

Как ранее сообщал «Ъ-Волга», до подписания распоряжения правительства РФ Ульяновское училище действовало в качестве филиала. Оно разместилось на площадях бывшего военно-технического училища. С осени прошлого года в филиале начали подготовку более 300 старшекурсников четвертого авиационного факультета Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков. Позднее, в декабре 2025 года, губернатор Ульяновской области Алексей Русских во время прямой линии сообщил, что новое учебное заведение будет готовить до 2 тыс. летчиков в год для дальней и военно-транспортной авиации.

Андрей Васильев