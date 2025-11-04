В Ульяновске началась подготовка летчиков дальней и военно-транспортной авиации

В Ульяновске началось обучение курсантов дальней и военно-транспортной авиации в новом училище ВТА. Об этом во вторник, 4 ноября, сообщил губернатор Ульяновской области Алексей Русских.

Фото: Сергей Титов, Коммерсантъ

«Сегодня поздравил курсантов и преподавателей с Днем народного единства и стартом обучения на новом месте»,— написал глава региона в своем Telegram-канале. Он отметил, что в регионе начали подготовку более 300 старшекурсников четвертого авиационного факультета Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков имени Героя Советского Союза А.К. Серова, базой для обучения стали площади бывшего военно-технического училища в Ульяновске.

По словам губернатора, в планах — преобразование факультета в самостоятельное Ульяновское высшее военное училище для подготовки летчиков ВТА.

Ульяновск имеет хорошие авиационные традиции для развития этого направления. Именно здесь обучаются пилоты и авиадиспетчеры гражданской авиации, в вузах и на специализированных факультетах получают образование будущие авиационные инженеры-конструкторы и технологи, ульяновский самолетостроительный завод «Авистар» (филиал ПАО «Ил») выпускает новейшие модифицированные транспортные самолеты Ил-76МД-90А, также в Ульяновске базируется и полк ВТА.

Андрей Васильев