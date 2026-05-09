Власти Швеции намерены отпустить танкер Sea Owl 1 с россиянами на борту

Шведские власти собираются отпустить танкер Sea Owl 1 с российским экипажем на борту, который был задержан Береговой охраной 12 марта. Судно заподозрили в нахождении в шведских территориальных водах под ложным флагом Коморских островов.

Сейчас танкер сменил флаг с Коморских островов на камерунский, сообщил инспектор Шведского транспортного агентства Йоаким Мильтон, передает SVT. По его словам, Камерунское морское управление подтвердило регистрацию судна, и оно теперь соответствует требованиям.

Пресс-секретарь Береговой охраны Каролина Хегквист сообщила, что танкер Sea Owl 1 будет освобожден в ближайшее время, когда завершатся все административные процедуры. После задержания судно было направлено в порт Треллеборга.

На борту Sea Owl 1 находились десять членов экипажа — граждане России, включая капитана. Вскоре после ареста его отпустили из-под стражи. Танкер числится в санкционном списке ЕС.