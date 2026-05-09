В Бурятии самолет Ан-2 аварийно сел на грунт из-за технической неисправности

Самолет Ан-2, занимавшийся мониторингом лесных пожаров, совершил аварийную посадку на грунтовую дорогу между селом Сосново-Озерское и заводом горно-обогатительного комбината «Озерный» в Бурятии. Об этом сообщили в пресс-службе Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СКР.

Посадка прошла успешно. Никто не пострадал. Предварительной причиной ЧП стала техническая неисправность, ее характер не уточняется.

По факту аварийной посадки начата проверка по ст. 263 УК (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). Обстоятельства произошедшего устанавливаются, по итогам будет принято процессуальное решение.