Дудаев сообщил о шести пострадавших при ударе БПЛА в Чечне

Вооруженные силы Украины с помощью БПЛА атаковали объекты гражданской инфраструктуры Чеченской Республики. Над регионом сбиты пять беспилотников. Пострадали шесть человек. Об этом сообщил ТАСС вице-премьер правительства, министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев.

По словам господина Дудаева, при атаке повреждены продуктовый супермаркет, многоэтажный жилой дом в районе Ипподромный и частный дом в селе Пролетарское. Два остальных сбитых дрона упали в полях фермы в поселке Катаяма и в селе Белгатой, уточнил вице-премьер.

Ахмед Дудаев заверил, что ситуация с подавлением БПЛА была взята под контроль с первых минут атаки. Всем пострадавшим своевременно оказана необходимая помощь. За счет средств регионального общественного фонда имени Ахмата-Хаджи Кадырова по поручению главы Чечни Рамзана Кадырова начаты восстановительные работы, добавил он.