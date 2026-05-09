Путин иронично прокомментировал маршрут Фицо в Москву

Во время неформальной встречи в Кремле президент России Владимир Путин и премьер-министр Словакии Роберт Фицо обсудили маршрут, который последний преодолел, чтобы добраться до Москвы.

Роберт Фицо уточнил, что ему пришлось лететь через Чехию, Германию и Швецию. «Но это все равно лучше, чем на машине»,— отметил словацкий премьер. «И на лошади»,— отреагировал российский президент (цитата по ТАСС). После этого собеседники рассмеялись.

Переговоры господ Путина и Фицо продолжались более полутора часов и включали встречу тет-а-тет, а также общение в составе делегаций. Премьер Словакии прилетел в Москву накануне для участия в торжественных мероприятиях по случаю 81-летия победы в Великой Отечественной войне.

Решение Роберта Фицо посетить Россию для празднования Дня Победы раскритиковали в некоторых западных странах. Эстония, Латвия, Литва и Польша не разрешили словацкой делегации пролетать над их территорией, и воздушному судну пришлось использовать альтернативный маршрут.