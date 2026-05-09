В Анапе произошел пожар в парке аттракционов «Джунгли»

В парке аттракционов «Джунгли» в Анапе произошло возгорание покрышек. Пожар удалось потушить, обошлось без пострадавших. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

Огонь охватил 60 кв. м. В тушении участвовали 13 сотрудников МЧС с применением четырех единиц техники. Причины возгорания устанавливаются.

Парк аттракционов «Джунгли» открылся в Анапе в 2018 году. Считается одним из самых крупных на черноморском побережье. В парке представлены экстремальные, семейные, детские и призовые виды аттракционов.