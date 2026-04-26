Глава Удмуртии опустился до 87-го места в рейтинге влияния губернаторов в марте

В марте глава Удмуртии Александр Бречалов занял 87-е место в рейтинге влияния губернаторов на федеральном уровне. В январе—феврале он был на три позиции выше. Согласно анализу Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК), его средний балл составил 5,57 пунктов.

Методикой исследования стал экспертный опрос, в котором приняло участие 23 эксперта. Среди них были политологи, политтехнологи, медиаэксперты и журналисты. Влияние глав субъектов РФ они оценивали по 10-балльной шкале. После определялись средние арифметические значения оценок. Губернаторов разделили по «очень сильному влиянию» (места 1-20), «сильному влиянию» (21-50) и по «среднему влиянию» (51-89).

В первой тройке — мэр Москвы Сергей Собянин (средний балл — 8,45), раис Татарстана Рустам Минниханов (7,93) и глава Чечни Рамзан Кадыров (7,57). Господин Бречалов по влиянию на федеральном уровне обогнал губернаторов Новгородской области Александра Дронова (5,55) и республики Хакасии Валентина Коновалова (4,04).

Напомним, по итогам декабря глава Удмуртии оказался на 83-м месте в указанном рейтинге. Тогда его средний балл составил 5,75 пунктов.