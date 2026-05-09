Минтранс заявил о выполнении более 100 рейсов с юга России и обратно с начала дня

С начала суток 9 мая из/в аэропорты юга России выполнено более 100 рейсов, на которых перевезли свыше 14 тыс. пассажиров, сообщили в пресс-службе Минтранса. Всего до конца дня, по данным ведомства, планируется выполнить еще 347 рейсов, из них — 178 на вылет и 169 на прилет.

В Минтрансе также рассказали об увеличении емкости и вводе более вместительных типов самолетов, включая широкофюзеляжные, для перевозки пассажиров с юга России и обратно. Ситуация в аэропортах ростовской авиазоны штатная, заверили в ведомстве. Пассажирам оказывают необходимые услуги в полном объеме.

Перед выездом в аэропорт, напомнили в Минтрансе, необходимо проверить статус рейса на онлайн-табло. При необходимости можно обратиться в контакт-центры авиакомпаний.

Утром 8 мая беспилотник ВСУ ударил по административному зданию филиала «Аэронавигация Юга России» в Ростове-на-Дону. Временно приостановили работу 13 аэропортов. В Железнодорожном районе города введен режим чрезвычайной ситуации. По словам вице-премьера Виталия Савельева, полностью восстановить авиасообщение на юге России удастся за два-три дня.