Дочка «Росатома» отозвала иск о признании банкротом основного ЖКУ Глазова

АО «Росатом инфраструктурные решения» (РИР) отозвало иск о признании банкротом АО «Жилищно-коммунальное управление города Глазова» из-за задолженности в 27 млн руб. Об этом во «ВКонтакте» сообщил глава Глазова Сергей Коновалов.

По его словам, задолженность образовалась в период погашения ЖКУ долгов другого муниципального предприятия — ликвидированного МУП «Глазовские теплосети» — по оплате теплоэнергии перед Чепецким механическим заводом, которые формировались долгие годы.

«Их гасило ЖКУ за счет поддержки бюджета и концессионной платы. Причем во время процесса реорганизации из МУП в АО предприятие по юридическим основаниям не могло получать финансовую помощь и самостоятельно выполняло обязательства, в это время и сформировалась задолженность перед РИР»,— написал господин Коновалов. Сейчас на согласовании находится следующий финансовый транш из бюджета Удмуртии в рамках концессии. Средства должны поступить до конца мая.

«ЖКУ не имеет угрозы банкротства. Оно полностью находится в муниципальной собственности, сформирован большой объем взаимных договоров и обязательств между городом, ЧМЗ, РИР, жителями более 60% многоквартирных домов»,— добавил он.

Напомним, РИР подало заявление о признании ЖКУ банкротом в начале апреля. Господин Коновалов назвал это стандартной процедурой, которую юридическая служба запускает на основании факта задолженности. 29 апреля в Арбитражный суд Удмуртии поступило ходатайство об отказе от искового заявления.