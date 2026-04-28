Дочка «Росатома» в Глазове банкротит местное ЖКУ из-за долга в 27 млн рублей

Арбитражный суд Удмуртии рассмотрит заявление АО «Росатом инфраструктурные решения» о признании банкротом АО «Жилищно-коммунальное управление города Глазова». Об этом сообщает пресс-служба судебной инстанции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Основанием для подачи заявления кредитора в суд стала задолженность в 27,3 млн руб. Судебное заседание состоится 18 мая. На заседании суд решит, имеются ли законные основания для введения процедуры банкротства.

По данным портала «Чекко», АО «Жилищно-коммунальное управление города Глазова» зарегистрировано 27 декабря 2024 года. До этого организация являлась МУПом. Уставный капитал компании — 60,2 млн руб. За 2025 год выручка компании составила 265,7 млн руб. (-14% год к году). Чистая прибыль — 287 тыс. руб. (-70%). По данным управляйки, она обслуживает 514 многоквартирных домов, в которых проживают 56,8 тыс. человек.