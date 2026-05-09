В 2027 году завод в Таганроге начнет выпуск телескопических погрузчиков

В 2027 году на производственной площадке в Таганроге будет запущено производство фронтальных телескопических погрузчиков. Об этом в интервью «Review. Ъ-Юг России» рассказал Константин Бабкин, президент ассоциации «Росспецмаш» и ООО «Новое содружество» (владеет ГК «Ростсельмаш»).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: из личного архива Константина Бабкина Фото: из личного архива Константина Бабкина

По словам господина Бабкина, погрузчики будут выпускать на заводе по производству прицепного и навесного оборудования для обработки почвы, который компания запустила в феврале 2024 года. На этой площадке также планируется выпуск специализированной и дорожно-строительной техники.

«Пока строительно-дорожная техника, которая производится сейчас в России, намного дороже зарубежных аналогов. В частности, китайских. Но мы все равно развиваем это направление как перспективное. Потому что верим в него, в то, что со временем это будет рентабельно», — пояснил Константин Бабкин.

По его мнению, в России базовые условия для производства очень хорошие, но их необходимо подкрепить экономической политикой, направленной на развитие промышленности, на проведение новой индустриализации. «Тогда у нас все начнет получаться, и наша техника станет конкурентоспособной», — подчеркнул предприниматель.

Подробнее — в материале «Везде кризис и ожидание изменений»

Ефим Мартов