Краснодарский край занял 70-е место в рейтинге регионов РФ по доле просроченной задолженности населения перед банками, следует из данных «РИА Новости». На Кубани этот показатель составил 5,69%, увеличившись за год на 1,21 п. п. О причинах и последствиях такой динамики «Ъ-Кубань» рассказал предприниматель, финансовый консультант Павел Запороцкий.

«По данным на 1 апреля 2026 года, доля “плохих” кредитов в России достигла 4,6% против 3,6% годом ранее. Краснодарский край выбивается из общего тренда. Здесь объем просрочки взлетел до 94,6 млрд руб., ее доля составила 5,76% при росте за 15 месяцев на 54% (плюс 33 млрд). Это значительно опережает среднероссийские темпы. На мой взгляд, столь резкое ухудшение качества портфеля на отдельно взятой территории — маркер системных перекосов, а не случайность.

Почему именно Кубань? В марте 2026 года регион занял третье место по количеству выданных розничных кредитов (148,5 тыс. единиц), уступая только Москве и области. Но уровень отказов здесь — 82%, что выше среднего по стране (80,5%). Банки явно напуганы качеством заемщиков.

И это логично: в 2023–2024 годах, в период кредитного перегрева, основные проблемы создали три категории граждан — люди с низким рейтингом, без кредитной истории и с высокой долговой нагрузкой (ПДН). Краснодарский край с его строительным бумом, льготной ипотекой и повальным увлечением инвестиционными студиями попал в эпицентр этого “идеального шторма”.

Не дожидаясь кризиса, регулятор с 2025 года ввел макропруденциальные лимиты (МПЛ) и надбавки. С III квартала 2026 года они ужесточаются: по ипотеке на ИЖС и нецелевым займам под залог недвижимости появятся ограничения для заемщиков с ПДН выше 50%. Одновременно банки обязаны запрашивать кредитные отчеты — и это работает. По расчетам ЦБ, каждый рубль затрат на такой отчет во втором полугодии 2025 года потенциально уменьшает просрочку на 337 руб. Эффект колоссальный. При этом важно отметить сознательность граждан — самозапрет на кредиты уже оформили более 20,4 млн граждан (Краснодарский край — 3,5% от общего числа заявлений, четвертое место по России). Люди стали осторожнее и внимательнее относиться к финансам. Но самозапрет не решает накопленных ранее проблем.

Старые долги, взятые в 2023–2024 годах, продолжают “созревать”. И здесь вина не только заемщиков. Банки в погоне за объемами ослабили скоринг. Теперь же они резко закрутили гайки. Конкуренция идет лишь по клиентам с персональным рейтингом выше 750 баллов: у них отказы составляют 50%. Остальным путь в банк почти закрыт.

Ситуация тревожная, но далеко не критическая. ЦБ действовал на опережение. МПЛ, надбавки, будущие антифрод-меры (с 31 декабря 2026 года — онлайн-обмен сведениями между БКИ и кредиторами) и планируемое повышение минимального капитала банков хотя бы на уровень накопленной с 2018 года инфляции создадут надежную подушку. Банки устойчивы, а доля просрочки в 5,76% в Краснодарском крае — это не 24,99% в Ингушетии и не 14,69% в Чечне.

В ближайшее время объем просроченной задолженности по кредитам продолжит увеличиваться, возможно, приблизившись к 5% по РФ к концу 2026 года. Темпы роста задолженности будут обгонять расширение портфеля.

Однако я убежден: массового дефолта не случится. Банки уже сместили фокус на заемщиков с долговой нагрузкой (ПДН) не более 50% и хорошей кредитной историей.

Конкуренция за качественных клиентов усилится, ставки будут постепенно снижаться, а рынок самоочистится. Для регионов вроде Кубани это сигнал пересмотреть модель роста, опиравшуюся ранее на легкодоступные займы. Время дешевых денег ушло».