Во Внуково и Домодедово сняли ограничения на полеты

В столичных аэропортах Внуково и Домодедово сняли частичные ограничения на полеты, сообщила пресс-служба Росавиации. Они принимали и выпускали самолеты только по согласованию с «соответствующими органами», заявляли в ведомстве.

Во Внуково ограничения действовали почти 12 часов. В Домодедово — больше восьми часов.

Также сегодня ночью сняли ограничения в аэропортах Иваново, Калуги, Нижнего Новгорода, Тамбова, Ярославля. Утром ввели меры для аэропортов Владикавказа и Грозного.