Мэра французской коммуны избили во время празднования Дня Победы

Мэра небольшой французской коммуны Вазье Стива Банша избили во время празднования Дня Победы, пишет La Voix du Nord. Это произошло прямо у мэрии, где в тот момент проходил торжественный прием. Избитому диагностировали травмы лица и вывих плеча.

Нападавшего задержали. 36-летний мужчина уже несколько раз привлекался к ответственности — в частности, за грабеж с применением насилия. Сообщается, что он напал на мэра, потому что местные власти не одобрили заявку на получение социального жилья. Его собираются обвинить по факту избиения и угроз в адрес как минимум двух его заместителей.

Господина Банша избрали два месяца назад. В коммуне, которая располагается на севере Франции, живет чуть больше 7 тыс. человек.