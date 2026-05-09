Российские силы ПВО сбили 44 БПЛА за четыре часа

Российские силы ПВО с 20:00 мск до 24:00 мск сбили 44 украинских БПЛА. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Беспилотники были уничтожены над Брянской, Белгородской, Курской, Калужской, Орловской, Тульской, Липецкой, Рязанской областями, московским регионом, а также над акваторией Азовского моря.

Всего за минувшие сутки Минобороны РФ отчиталось об уничтожении больше 500 беспилотников. Сегодня между Россией и Украиной вступило в действие двустороннее перемирие, о котором сначала сообщил президент США Дональд Трамп. Позже стороны публично подтвердили готовность соблюдать условия соглашения. Оно должно продлиться до 11 мая включительно. За это время страны договорились передать друг другу по 1 тыс. пленных.