В Кремле прошла встреча Путина и Мирзиёева

В Кремле прошли переговоры президентов России Владимира Путина и Узбекистана Шавката Мирзиёева.

Президент России сказал, что «в условиях сегодняшнего дня» подобные встречи — проявление и знак «братского взаимодействия». «И то, что президент Узбекистана, несмотря на внешние сигналы и угрозы, все-таки находится здесь и завтра вместе с нами и с моими коллегами будет присутствовать на военном параде на Красной площади — это особый знак»,— добавил Владимир Путин (цитата по сайту Кремля).

Как уточнил Владимир Путин, отношения Москвы и Ташкента в последние годы складываются наилучшим образом. Он указал на рост объема торговли и реализацию крупных проектов.

Господин Мирзиёев прилетел в Москву 8 мая для участия в мероприятиях по случаю 81-й годовщины Дня Победы. Ранее Владимир Путин провел переговоры с президентами Белоруссии Александром Лукашенко и Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.