Дмитрий Щербинин назначен заместителем министра обороны

На сайте Минобороны России обновился список заместителей министра. Среди них — Дмитрий Щербинин. С 2024 года он занимал должность советника министра обороны.

«1 апреля 2026 года Указом Президента Российской Федерации назначен заместителем министра обороны Российской Федерации»,— написано в карточке Дмитрия Щербинина на сайте ведомства.

Господин Щербинин будет курировать Департамент информационных систем и Главное управление цифрового и технологического развития Минобороны России.

Ранее о назначении Дмитрия Щербинина заместителем министра известно не было. На портале правовых актов указ о назначении не опубликован.

Как указано на сайте Минобороны, с 1999 по 2005 годы Дмитрий Щербинин работал на предприятиях оборонно-промышленного комплекса, с 2005 по 2017 годы — в коммерческих структурах в сфере информационных технологий. Позднее он также работал в Администрации президента и аппарате правительства, в том числе в качестве замруководителя секретариата первого вице-премьера Андрея Белоусова — действующего министра обороны.