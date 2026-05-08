Путин и Лукашенко встретились в Кремле

Президенты России Владимир Путин и Белоруссии Александр Лукашенко встретились в Кремле и начали переговоры. Господин Лукашенко прибыл в Москву для участия в мероприятиях по случаю 81-й годовщины Дня Победы.

«Уважаемый Александр Григорьевич, очень рад вас видеть в преддверии нашего общего, я считаю, самого главного праздника для наших народов — Дня Победы»,— сказал Владимир Путин (цитата по сайту Кремля). Он добавил, что «нам всегда есть о чем поговорить и по текущим вопросам, и по вопросам социального характера».

Президент России указал, что «никого не приглашали официально». «Особенно это, мне кажется, актуально и естественно в сегодняшней обстановке, имея в виду и вопросы обеспечения безопасности»,— добавил он и поблагодарил Александра Лукашенко за то, что он приехал.

Президент Белоруссии в свою очередь сказал, что хочет обсудить с Владимиром Путиным «полтора вопроса», а остальное внимание уделить Дню Победы. Александр Лукашенко добавил, что ему «противно» наблюдать за властями других стран, которые «решили забыть, бросить под ноги эту Победу».