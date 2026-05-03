Воронежский «Факел» дома выиграл у «Енисея» со счетом 2:0

В 32-м туре Первой лиги воронежский «Факел» после четырехматчевой безвыигрышной серии принимал на домашнем стадионе «Енисей» из Красноярска. Гости же в преддверии встречи одержали четыре победы кряду. Любая потеря очков автоматически лишала «огнеопасных» первого места в турнирной таблице в свете успешного выступления «Родины». Однако 3 мая в Воронеже хозяева все же смогли порадовать своих болельщиков победой — игра завершилась со счетом 2:0 в пользу «Факела». С трибун матч смотрели 9136 зрителей.

Первый опасный момент воронежцы создали на 5-й минуте. Максим Турищев получил мяч от Бутты Магомедова, вбежал в чужую штрафную по правой стороне и хлестко пробил метров с тринадцати в дальний нижний угол. Вратарь «Енисея» Егор Шамов отбил снаряд на угловой с определенным трудом.

На 25-й минуте форвард «Факела» имел уже куда более верный шанс открыть счет — Аксель Гнапи зацепился за мяч на чужой половине поля и сделал пас на правый край штрафной, где Турищев бил метров с десяти низом в дальний угол, но его удар прошел в сантиметрах от штанги.

«Факел» владел преимуществом, был активнее и создавал давление на соперника. Тем не менее опасный момент под занавес первого тайма в редкой атаке создали именно гости. Александр Масловский с левого фланга прострелил в штрафную на Егора Иванова рядом с одиннадцатиметровой отметкой, и капитан «Енисея» мог расстреливать сетку с убойной позиции, но не попал как следует по мячу.

Вторая 45-минутка началась с жесткой борьбы, полной стыков и фолов. Хозяева не прекращали давление, и это едва не привело к голу. На 59-й минуте Николай Гиоргобиани из аута с правого фланга закинул мяч в штрафную, где защитник «Енисея» головой отбил снаряд в сторону, но подбор остался за Кириллом Симоновым — полузащитник «огнеопасных» с ходу с левой ноги выстрелил в дальний угол ворот метров с двадцати. Шамов эффектно отбил мяч в сторону. Минуту спустя вратарю гостей пришлось вновь спасать команду. После навеса Дарко Тодоровича в штрафную красноярцев практически в упор был нанесен удар головой — голкипер отразил его плечом.

Игра почти целиком перешла на половину поля гостей. Вначале Белайди Пуси на скорости вошел в чужую штрафную и пробил в ближний нижний угол, но попал в сетку с обратной стороны. А затем долгожданный для воронежцев гол на 74-й минуте оформил Тодорович. Родион Печура ошибся на своей половине, и мяч отлетел к Николаю Гиоргобиани. Хавбек «Факела» точно отдал пас на ход Тодоровичу, который технично протащил мяч в штрафную по левому краю и отправил его точно в дальний нижний угол.

Николай Гиоргобиани, вышедший на замену в перерыве, к сожалению для его команды, отметился не только результативной передачей, но и удалением с поля после получения двух желтых карточек. Первую он заработал на 51-й минуте после жесткого подката в ногу Амира Батырева. Вторую желтую арбитр показал полузащитнику на 85-й минуте за фол на Никите Шершове.

Однако даже в большинстве «Енисей» не смог помешать доминированию хозяев. «Огнеопасные» не сбавили темп и удвоили счет в добавленное время. После мягкого и точного навеса Мераби Уридии во вратарскую гостей Белайди Пуси подставил голову под мяч и отправил его в сетку без шансов для кипера. Так «Факел» прервал безвыигрышную серию и отстоял промежуточное первое место в лиге, гарантирующее прямой выход в элитный дивизион. В активе у воронежцев 64 очка. Ближайший преследователь — «Родина» — располагает 62 очками.

В предпоследнем, 33-м туре воронежцы проведут заключительную в этом сезоне встречу на домашнем поле. Матч состоится 8 мая. Соперником выступит «СКА-Хабаровск», располагающийся в нижней части турнирной таблицы. Стартовый свисток прозвучит в 18:00.

Как сообщал «Ъ-Черноземье», в предыдущем матче «Факел» 27 апреля в гостях сыграл вничью с московским «Торпедо» — 2:2. Воронежцы дважды смогли отыграться по ходу встречи. Прямую красную карточку заработал голкипер «огнеопасных» Игорь Обухов, который за пределами штрафной площади грубо свалил оппонента. Из-за этого вратарь пропустил игру с «Енисеем».

Денис Данилов