Структура владения нефтехимической группой «Эктос» сменится на российскую

Президент Владимир Путин подписал распоряжение, которым разрешил российской компании «Композит Систем» приобрести у британской Composite System акции производителя нефтехимии «Эктос».

Распоряжение опубликовано на портале правовых актов. Согласно документу, «Композит Систем» выкупит 24 120 акций «Эктос». Сейчас Composite System выступает единственным акционером «Эктоса». Компания зарегистрирована на Британских Виргинских островах.

Российская «Композит Систем» создана в 2023 году. Ее учредителем числится Вадим Батрак, который также работает гендиректором «Эктоса».

«Эктос» производит в России топливные компоненты и сжиженные газы. Объем выпускаемой продукции составляет более 1,5 млн т в год.