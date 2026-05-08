Путин: профессионализм диспетчеров позволил избежать трагедии при атаке на Ростов

Президент России Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза заявил, что высокопрофессиональные действия авиадиспетчеров позволили избежать жертв при атаке украинских беспилотников на Ростов-на-Дону.

По словам господина Путина, удар по транспортной инфраструктуре мог сказаться на безопасности гражданской авиации. «К счастью, никаких трагических событий не произошло в результате высокопрофессиональной работы наших авиационных диспетчеров»,— подчеркнул президент.

Утром 8 мая беспилотник атаковал административное здание филиала «Аэронавигация Юга России» в Ростове-на-Дону. Временно была приостановлена работа 13 аэропортов. В Железнодорожном районе города введен режим чрезвычайной ситуации. В ночь на 8 мая российские регионы атаковали 264 беспилотника.