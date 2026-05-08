Из Белоруссии в Литву через подкоп проникла группа нелегальных мигрантов

Литовские пограничники задержали 18 нелегальных мигрантов. Как уточнила погранслужба Литвы, нелегалы попали в страну с территории Белоруссии через подкоп под пограничными заграждениями.

«Все эти мужчины, представившиеся гражданами Афганистана и Шри-Ланки, впоследствии были возвращены в Беларусь сотрудниками Государственной пограничной службы»,— указано в сообщении службы.

Кроме того, пограничники задержали двух граждан Украины. Их подозревают в том, что они приехали забрать семерых мигрантов, незаконно проникших в Литву.