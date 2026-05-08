В Екатеринбурге арестовали трех обвиняемых в хищении выплат участников СВО

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга заключил под стражу до 5 июля трех жителей Свердловской области, обвиняемых в мошенничестве с выплатами участникам СВО. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Александру Аббасову, Вячеславу Хабибову и Сергею Кудряшову предъявлены обвинения по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере). По версии следствия, фигуранты подыскивали малообеспеченных граждан, оказывали им помощь в оформлении документов для заключения контракта с Минобороны РФ, после чего похищали причитавшиеся военнослужащим выплаты.

Полина Бабинцева