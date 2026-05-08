Путин назвал терактом удар ВСУ по ростовскому авиацентру

Президент России Владимир Путин назвал удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по региональному центру обеспечения воздушного движения в Ростове-на-Дону терактом. Об этом президент заявил на заседании с постоянными членами Совбеза.

«Мы сегодня обсудим несколько вопросов, и первый, основной — это события, которые произошли сегодня рано утром. Киевский режим совершил еще один акт, безусловно террористического характера, а именно, нанес удар по Ростовскому региональному центру организации воздушного движения»,— сказал Владимир Путин.

Как указал президент, атака могла сказаться на безопасности гражданских самолетов. «К счастью, никаких трагических событий не произошло в результате высокопрофессиональной работы наших авиационных диспетчеров»,— добавил он.

Вице-премьер Виталий Савельев на совещании сказал, что обслуживание воздушного движения проходило в условиях ЧС и было передано в аэродромные диспетчерские центры. По его словам, авиасообщение на юге России будет полностью восстановлено в течение двух-трех дней.

Как уточнил господин Савельев, по зданию центра организации воздушного движения в Ростове-на-Дону было нанесено три удара. Пострадавших нет. Аэропорты Астрахани, Волгограда, Владикавказа, Геленджика, Грозного, Краснодара, Махачкалы, Магаса, Минеральных Вод, Нальчика, Сочи, Ставрополя и Элисты приостановили работу. По словам вице-премьера, масштабы ущерба уточняются.