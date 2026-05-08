Общежитие Воронежского медуниверситета хотят отремонтировать за 148 млн рублей

Воронежский государственный медицинский университет имени Н. Н. Бурденко ищет подрядчика для капитального ремонта своего общежития №5 (Московский проспект, 185), построенного в 1986 году. Начальная цена контракта составляет 148 млн руб. Информация была опубликована на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Здание главного корпуса ВГМУ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Здание главного корпуса ВГМУ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Общая площадь жилых помещений девятиэтажного общежития с подвалом, цокольным этажом и мансардой составляет 10,7 тыс. кв. м. В документах закупки приводится перечень дефектов. В их числе — повреждения парапета (выпадение кирпичей, коррозия, разрушение плиты), кровельного покрытия. Внутренняя отделка требует полной замены или перекраски стен, потолков, облицовки плиткой из-за отслоений, плесени, протечек и разрушения штукатурки. Покрытия полов (линолеум, плитка) истерты, порваны, имеют вздутия и разрушения основания. Помимо строительных работ от подрядчика требуется заменить системы водоснабжения, отопления, водоотведения, электроснабжения и вентиляции.

Завершить работы необходимо до 7 декабря 2026 года. В последний раз здание ремонтировали в 2022-м.

Источник финансирования — средства бюджетного учреждения. Гарантийный срок на результаты капремонта должен составить пять лет. Заявки на участие в конкурсе принимают до 25 мая. Итоги подведут 28 мая.

В начале недели «Ъ-Черноземье» сообщал, что Воронежский государственный университет повторно ищет подрядчика для капитального ремонта общежития №7 на улице Хользунова за 120 млн руб. Первые торги, которые были объявлены в апреле, не состоялись, поскольку не поступило ни одной заявки.

Мария Свиридова