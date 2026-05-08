«Фикс Прайс» отказалась от планов консолидировать акции

Сеть магазинов фиксированных цен «Фикс Прайс» отказалась от планов по консолидации акций, а также пообещала выплатить дивиденды за 2025 год по 20,154 руб. на ГДР/акцию.

В «Фикс Прайс» пояснили, что для консолидации акций Центробанк предписал выкупить акции у тех держателей, которые выскажутся против консолидации. Такой подход создает репутационные риски, поэтому компания решила отказаться от своих планов.

«Сохранение биржевого листинга и поддержание высокой доли акций в свободном обращении (выше 16% уставного капитала компании) отвечает долгосрочным интересам всех акционеров и остается для компании стратегическим приоритетом», — сообщили в «Фикс Прайс».