Курьерам добавляют персональной ответственности

В Москве утвердили новые правила работы курьеров. Теперь доставщикам необходимо будет регистрироваться в столичной информационной системе самостоятельно, раньше данные за них передавали работодатели и агрегаторы. Перед открытием каждой смены личность в системе нужно будет подтвердить с помощью селфи, а передвигаться можно только на транспорте, который оснащен телематическим модулем. Он будет передавать данные о соблюдении скоростного режима, и дептранс обещает оперативно отлучать нарушителей от работы.

Персональная ответственность за действия на дороге может дисциплинировать курьеров, считает основатель компании InnovaTransport Алексей Смирнов:

«То, что мы сейчас видим, — это последний шаг во внедрении стандарта курьерских сервисов Москвы, который департамент транспорта реализует уже в течение нескольких лет. Если говорить о том, что еще необходимо отрасли для дальнейшего регулирования, то это, скорее, вопрос к подвижному составу — прежде всего к электровелосипедам, которые используют курьеры, и к их мощности. Да, сейчас курьеры ездят по-разному: кто-то соблюдает правила дорожного движения, кто-то их нарушает.

Однако система камер фото- и видеофиксации, которой располагает Центр организации дорожного движения Москвы, все это фиксирует, и штрафы уже направляются в сервисы и агрегаторы. Теперь же ответственность станет персональной: штрафы, скорее всего, будут направлять напрямую курьеру, и дальше он уже сам будет разбираться со своими правонарушениями».

В столице ежедневное количество доставок достигает 700 тыс. Эти заказы выполняют около 120 тыс. человек. Несоблюдение скоростного режима не единственное нарушение, которое допускают курьеры на дороге, говорит руководитель общественной системы «Обеспечение безопасности дорожного движения» Константин Крохмаль. Они не передвигаются по полосам, поэтому их хаотичное перестроение, проезд на красный и создание аварийных ситуаций камеры почти не фиксируют, отмечает собеседник “Ъ FM”:

«Агрегаторы относятся к нарушениям довольно лояльно, мотивируя это тем, что курьер делает это ради более быстрой доставки продуктов, грузов или фастфуда заказчику. Тем более что у некоторых пиццерий и сервисов доставки действует жесткий регламент по времени: если заказ везут дольше, например, получаса, товар предоставляется бесплатно. Это такой маркетинговый ход. Но можно ли решить проблему нарушений? Для этого необходимы единая база данных, контроль и специальная служба надзора за агрегаторами-перевозчиками, использующими мобильные средства передвижения. Если подключить такую систему к базе ГИБДД и механизму автоматического выписывания штрафов, вопрос во многом будет решен.

Поэтому здесь необходимо более жестко подходить к контролю и верификации каждого курьера, занимающегося перевозками. По разным оценкам, около 1% перевозчиков на электросамокатах — это так называемые фантомы: незарегистрированные люди, которые просто покупают форму и перевозят все, что им нужно».

Штраф за несоблюдение правил работы курьеров для физических лиц — до 5 тыс. руб., для должностных — до 50 тыс. руб., и до 200 тыс. руб. — для компаний. У агрегаторов есть и свои правила, за нарушение которых доставщикам грозит бан, рассказали в пресс-службе «Яндекса». В сервисе «Купер» “Ъ FM” заявили, что они и раньше применяли к своим курьерам требования, которые анонсировал дептранс, — фотоконтроль перед сменами, а также автоматическое ограничение скорости в тихих зонах. Теперь это будет контролироваться еще и городскими службами.

